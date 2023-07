Les 7 jours les plus chauds depuis 100.000 ans : d’où vient ce chiffre évoqué par Mathilde Panot ?

L’Europe suffoque et l’été est loin d’être terminé. Sur le continent et dans le monde, on ne compte plus les vagues de chaleur, sans cesse plus graves et récurrentes. Interrogée sur Franceinfo sur les mesures politiques à prendre en période de canicule, Mathilde Panot a voulu insister sur la réalité du réchauffement climatique. "L’alerte est plus grave que ça. Nous avons connu en juillet les sept jours les plus chauds sur les 100.000 dernières années", a souligné la présidente des députés LFI ce 19 juillet.