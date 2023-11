Climat : pour la première fois, le seuil des 2°C de réchauffement franchi à l'échelle mondiale

L'observatoire européen Copernicus a annoncé lundi que la température moyenne mondiale avait excédée de 2°C celle de la moyenne saisonnière à l'ère pré-industrielle le 17 novembre dernier. C'est la première fois depuis le début des relevés que ce phénomène est observé.

Un nouvel indicateur du réchauffement climatique ? Selon des données provisoires, la température moyenne mondiale enregistrée vendredi 17 novembre dépasse de plus de 2°C celle de la moyenne saisonnière à l'ère pré-industrielle.

Pour être exact, la différence est de 2,06°C, précise sur X (ex-Twitter), Samantha Burgess, cheffe adjointe du service changement climatique (C3S) de Copernicus. "Il s'agit du premier jour où la température mondiale a dépassé de plus de 2°C" les niveaux pré-industriels, souligne-t-elle. En plus, le mercure ce jour-là excédait de 1,17°C celui de la moyenne établie entre 1991 et 2020 pour ce moment précis de l'année. Là encore, il s'agit d'une grande première.

Des records en cascade

Cette journée historique s'inscrit dans une série de records : les mois de juin à octobre ont déjà été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, selon Copernicus, pour qui 2023 dépassera avec une "quasi-certitude" le record annuel de 2016. Par ailleurs, octobre 2023 était "1,7°C plus chaud que la moyenne d'un mois d'octobre sur la période 1850-1900", a indiqué l'observatoire début novembre. Pour autant, le seuil fatidique des 2°C devrait être franchi en moyenne sur plusieurs années pour considérer que le seuil de l'accord de Paris serait dépassé.

Pour rappel, ledit accord de Paris, signé en 2015 à l'issue de la COP21, vise à maintenir "l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels" et de poursuivre les efforts "pour limiter l'augmentation de la température à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels". Dans un rapport spécial du GIEC de 2018, les experts du climat réunis sous l'égide de l'ONU ont retenu comme définition du réchauffement une moyenne "sur une période de 30 ans" par rapport "à la période de référence 1850-1900". À l'heure actuelle, le climat est considéré s'être réchauffé d'environ 1,2°C par rapport à la seconde moitié du XIXe siècle.