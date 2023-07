Climat : pourquoi l'Europe se réchauffe-t-elle plus vite que le reste du monde ?

Aucun autre continent au monde ne s'est réchauffé plus vite au cours des trente dernières années. Pour quelles raisons l’Europe subit-elle un réchauffement deux fois plus rapide que la moyenne planétaire ?

Françoise Vimeux : On constate en effet que l’Europe se réchauffe plus de deux fois plus vite que la moyenne mondiale, qui est de 1,15 °C en plus qu’au début du XXe siècle. Pour l’Europe, c'est un peu plus de 2°C. Il y a trois raisons. La première, c’est que l’Europe est un continent et les continents se réchauffent plus vite que les océans. C’est lié au fait que les océans absorbent la chaleur sur toute leur profondeur. Mais, surtout, quand l’océan se réchauffe, sa surface s'évapore. Comme l’évaporation de l’eau demande beaucoup d’énergie, moins de chaleur est absorbée. Si l'on distingue les continents des océans avec les mêmes références temporelles, sur la dernière décennie 2013-2022 par rapport au début du XXe siècle, le réchauffement sur les continents monte à 1,6 °C, alors qu’il est à un peu plus 0,9 °C dans les océans.

La deuxième explication, c’est la position géographique de l’Europe. On sait que les régions tropicales se réchauffent moins que les régions des hautes latitudes. En Europe, les pays du sud se situent à moyenne latitude. Quand le service européen d’observation Copernicus parle de l’Europe, il prend en compte l’Islande, le Groenland, les terres émergées au-delà de la Suède et de la Norvège. On est au niveau du cercle arctique. Or, les régions arctiques se réchauffent trois à quatre fois plus intensément que la moyenne mondiale. Le surplus de chaleur fait fondre la glace sur le continent et la banquise. Vous enlevez une surface blanche pour la remplacer par une surface sombre, c’est ce que l'on appelle l’effet d’Albédo. Les surfaces blanches reflètent l’énergie solaire et absorbent donc moins de chaleur que les surfaces sombre comme de la roche.

La troisième raison, c’est que le changement climatique vient affecter les courants atmosphériques à la fois de basse et de haute altitude, qui impactent l’Europe, en particulier les régions qui sont situées à l’Ouest, sur le pourtour atlantique. La recherche est en cours pour comprendre comment ces courants atmosphériques sont affectés par le changement climatique et quelles en sont les conséquences sur la température.