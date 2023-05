Qu'est-ce que la "Coalition de la Haute ambition", qui veut mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040 ?

La Coalition de la haute ambition est conduite par le Rwanda et la Norvège. Elle est composée d'une cinquantaine de pays, dont l'Union européenne avec la France, le Canada, le Chili ou encore le Sénégal. Le Japon a également rejoint la coalition il y a quelques jours, et selon la secrétaire d'État à l'Écologie, l'Argentine a aussi indiqué vouloir faire partie de la HACEPP. En se liant dans une coalition, tous ces États se mettent d'accord sur les objectifs à défendre au préalable de la session de négociations.

Cette coalition se targue ainsi de défendre les objectifs les plus élevés afin de mettre fin à la pollution plastique, fixant même la date de 2040 pour y parvenir. Elle défend notamment la mise en place d'un traité international et juridiquement contraignant qui prend en compte et régule chaque étape de la vie du plastique. La HACEPP appelle notamment à promouvoir une économie circulaire des plastiques qui protège l’environnement et la santé humaine, à assurer une collecte, une gestion et un recyclage efficaces des déchets de plastique, mais surtout, à réduire la production de plastique.

Or, sur ce point en particulier, d'autres pays ont des positions différentes, qu'ils vont tenter d'avancer lors des négociations. C'est le cas par exemple de la Chine, des États-Unis, de l'Arabie saoudite ou plus généralement des pays de l'Opep. Ces États, eux, insistent sur le recyclage et une meilleure gestion des déchets plutôt que sur la réduction de la production plastique, protégeant de ce fait leur industrie pétrochimique.