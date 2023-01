Climat : le trou dans la couche d'ozone pourrait se résorber d'ici à 2066

Les scientifiques s'inquiètent dès lors de certains de ces projets. Une modification intentionnelle des rayonnements solaires pourrait par exemple perturber le régime des moussons en Asie du Sud et dans l'ouest de l'Afrique et détruire ainsi les cultures dont des centaines de millions de personnes dépendent, selon des études déjà publiées. Et si la modification des rayonnements prenait fin "pour une raison quelconque, il est très probable que la température de la surface augmenterait rapidement", estime le Giec.