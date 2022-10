Climat : la transition énergétique boostée par l'invasion russe en Ukraine ?

Et si la Russie avait accéléré, malgré elle, la transition énergétique ? Cela pourrait être l'effet paradoxal et positif sur le climat de l'invasion russe en Ukraine, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient atteindre un "point haut" dès 2025, soit une potentielle accélération de la transition énergétique du fait d'une hausse des investissements dans les énergies durables, résultant de l'envolée spectaculaire des prix du gaz et du pétrole.

"La crise mondiale de l'énergie déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine cause des changements profonds et à long terme qui ont le potentiel d'accélérer la transition vers un système énergétique plus durable et sûr", souligne l'AIE dans le document de présentation de son rapport annuel 2022, publié jeudi 27 octobre. "Les marchés de l'énergie et les politiques publiques ont changé depuis l'invasion russe de l'Ukraine (...) pour des décennies à venir", insiste son directeur général Fatih Birol.