Le monde vient de connaître les huit années les plus chaudes de son histoire

"Environ 1,2°C" plus chaude que la période 1850-1900, l'année 2022 confirme la tendance du réchauffement climatique avec des sécheresses et des inondations exceptionnelles, ainsi qu'une nouvelle augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, souligne le rapport annuel de ce programme européen. Au niveau mondial, l'année 2022 se classe au cinquième rang, seulement battue par des années récentes, et a encore été marquée par un cortège de phénomènes extrêmes qui illustrent les conséquences du réchauffement climatique.

En Europe, continent où le réchauffement observé est le plus rapide, l'année 2022 se classe comme la "deuxième année la plus chaude", mais en France, elle a bien été la plus chaude depuis le début des relevés en 1900, selon Météo France. Outre les températures, la planète a subi une avalanche d'événements extrêmes, rappelle le rapport, avec des inondations historiques au Pakistan, des canicules et méga-feux de forêts en Europe de l'Ouest, des canicules estivales en Chine, des inondations dévastatrices au Nigeria... La température moyenne mondiale sur la décennie 2013-2022 est quant à elle estimée à 1,14°C au-dessus de celle de l'ère préindustrielle.