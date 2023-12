La "neige marine", ce phénomène sous-estimé qui permet à l'océan de stocker plus de CO2 que prévu

Une étude publiée ce mercredi montre que l'océan stocke plus de CO2 que ce qui était estimé jusqu'à présent. Un stockage qui s'effectue grâce à la "neige marine". En touchant le fond océanique, ce phytoplancton mort se transforme en sédiment et en pierre, emprisonnant le carbone pour des dizaines de milliers d'années.

Le rôle de l'océan dans la lutte contre le changement climatique est crucial. En séquestrant le carbone responsable de la hausse des températures et en absorbant les excès de chaleurs présents dans l'atmosphère, ils sont de véritables régulateurs du climat mondial. Et, en pleine COP28, alors que les émissions de CO2 atteindront un nouveau record en 2023 et que cette année sera la plus chaude jamais recensée sur Terre, une équipe de scientifique vient de montrer que leur rôle a même été sous-estimé.

Le rapport, publié ce mercredi 6 décembre dans la revue scientifique de référence Nature et menée par des chercheurs du CNRS avec des confrères américain et chinois, montre que l'océan stocke 20% de carbone en plus que ce qui était estimé jusqu'à présent. Le tout grâce à la "neige marine", qui permet d'emprisonner le CO2 dans les fonds marins.

Du carbone emprisonné pour des dizaines de milliers d'années

Selon l'étude, l'océan stocke 15 milliards de tonnes de CO2 par an, contre 11 gigatonnes selon les estimations mentionnées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) dans son rapport publié en 2021. Le responsable de ce phénomène ? Le plancton, qui joue un rôle primordial dans le transport naturel du carbone depuis la surface vers les fonds marins. "Friand de ce gaz qu'il transforme, grâce à la photosynthèse, en tissus organiques au cours de son développement, une partie du plancton se transforme en particules marines de fin de vie", détaille le CNRS dans un communiqué.

Une "neige marine" plus dense que l'eau de mer, composée de milliards de petites particules blanches, qui se dépose dans les fonds marins et stocke le carbone, constituant dans le même temps une "source de nutriments essentiels pour de nombreuses créatures des profondeurs, depuis les minuscules bactéries jusqu'aux poissons des grands fonds", pointe l'étude. Car en touchant le fond de l'océan, le plancton mort se transforme en sédiment et en pierre, permettant de stocker le CO2 pour des dizaines de milliers d'années.

"Cette réévaluation de la capacité de stockage des fonds marins représente une avancée significative dans la compréhension des échanges de carbone entre l’atmosphère et l’océan au niveau planétaire", met en avant le CNRS. Les chercheurs, eux, précisent toutefois que "ce processus d'absorption s'opère sur des dizaines de milliers d'années", et n'est donc "pas suffisant pour contrebalancer l'augmentation exponentielle d'émissions de CO2 engendrée par l'activité industrielle mondiale depuis 1970".

L'estimation réalisée par les chercheurs montre toutefois que "préserver la biodiversité marine est crucial pour garantir ce processus de pompe biologique de carbone, parce qu'on est sur un flux encore plus important que ce qu'on pensait", souligne auprès de l'AFP Frédéric Le Moigne, océanographe et biologiste marin au CNRS, coauteur de l'étude, tout en prévenant que "le réchauffement climatique pourrait affaiblir cette pompe à carbone biologique".