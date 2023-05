Réduction des émissions de CO2 : voitures, chaudières et usines dans le viseur du gouvernement

Ce plan - qui doit encore être discuté avec les filières et passer par l'adoption d'une loi climat-énergie au Parlement - compte notamment sur l'électrification des voitures et le covoiturage, mais aussi sur un effort sur la logistique (électrification ou passage à l'hydrogène des véhicules, report sur le fluvial et le ferroviaire...) dans un contexte de boom des livraisons à domicile.

Premiers sollicités, le logement et les transports fournissent les plus fortes marges de progrès, de même que la décarbonation des sites industriels, gros consommateurs de pétrole et de gaz. Le projet table aussi sur la disparition progressive des chaudières au fioul, dans le tertiaire comme le résidentiel, comme le prévoit déjà la loi qui interdit les nouveaux équipements. Mais, nouveauté, il vise aussi l'élimination des chaudières à gaz, selon des modalités pas encore définies.