Sécheresse : la "crise de l'eau" concerne déjà un quart de la population mondiale

Dans cette publication, le World Resources Institute (WRI) analyse les nouvelles données de son "Atlas des risques liés à l'eau", l'Aqueduc. Or, d'après ce think tank spécialisé dans les questions environnementales, la demande en eau ne cesse d'augmenter dans le monde entier. La consommation a plus que doublé depuis 1960.

Si bien qu'au total, 25 pays abritant un quart de la population sont confrontés à un stress hydrique "extrêmement élevé ", note cette étude. Ce qui signifie que ces pays consomment régulièrement la quasi-totalité de leurs réserves d'eau disponibles (plus de 80%). Le Bahreïn, Chypre, le Koweït, le Liban et Oman arrivent en tête de cette liste des pays où la crise de l'eau a déjà commencé. Mais on y relève aussi la présence de pays voisins de la France, comme la Belgique, la Grèce et la Tunisie. Toujours selon le rapport, qui s'appuie sur une analyse des séries de données de 1979 à 2019, un milliard de personnes supplémentaires devraient vivre dans ces conditions critiques avant 2050, même selon le scénario le plus optimiste de limitation de la température moyenne.