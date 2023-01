Nappes phréatiques : des manques d'eau préoccupants dans une grande partie de la France

Pour 2023, les hydrogéologues partagent leur inquiétude. "Nous sommes assez pessimistes, car le début de la recharge a été très tardif, avec plus d'un mois de retard, les pluies sont très insuffisantes et nous avons eu un étiage sévère sur de nombreux secteurs", glisse une experte du BRGM. 2022, comme l'a expliqué Météo France, aura été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France avec 14,5 degrés de température moyenne annuelle.

Elle fut aussi l'une des plus sèches, le déficit de pluviométrie avoisinant les 25% par rapport aux niveaux de précipitations attendus.