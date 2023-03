Comment la déforestation tropicale entraîne une baisse des précipitations

Leur rôle dans la régulation de climat est encore mal connu, mais il est crucial pour maintenir l'équilibre de la Terre. Les forêts sont des écosystèmes complexes, qui, outre leur rôle de puits de carbone, ont également des effets majeurs sur les températures et les précipitations. Le 24 février dernier, un rapport intitulé "Not just carbon" et publié par le World Resources Institue, un groupe de réflexion américain spécialisé dans les questions environnementales, pointait ainsi que les forêts jouent un rôle important "dans le transfert de chaleur et d'humidité entre la surface de la Terre et l'atmosphère".

Un rôle confirmé dans une étude, publiée dans la célèbre revue scientifique Nature, jeudi 2 mars. Selon plusieurs chercheurs, de l'Amazonie aux forêts d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, la déforestation à grande échelle menace de réduire les précipitations sous les tropiques. Les régions les plus à risques étant le bassin du Congo, sur lequel plane la menace d'une déforestation rapide dans les années à venir et qui pourrait provoquer une diminution des précipitations de 8 à 10% d'ici à 2100.