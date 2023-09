Climat : six jeunes Portugais poursuivent la France et une trentaine de pays devant la justice européenne

La démarche de ces six jeunes Portugais pourrait "représenter une avancée décisive en matière de litiges climatiques", a estimé Catherine Higham, chercheuse en sciences politiques à la London School of Economics. "En cas de succès, les gouvernements devront changer de cap et réduire leurs émissions plus rapidement pour montrer qu'ils se conforment à la décision" de la Cour, dont les arrêts sont contraignants, détaille-t-elle. Mais avant de se prononcer sur le fond, la CEDH devra valider la recevabilité de la requête, ce qui n'est pas acquis. L'institution exige habituellement que les requérants aient épuisé les voies de recours devant les tribunaux nationaux avant de se tourner vers elle, ce qui n'est pas le cas ici. Les jeunes plaignants l'ont directement saisie, estimant que conduire des procédures distinctes dans les 32 pays assignés représentait "une charge excessive et disproportionnée".

Si le dossier est jugé recevable, la décision - qui ne devrait pas intervenir avant 2024 - sera scrutée avec attention, car c'est la première fois que la CEDH se penche spécifiquement sur les conséquences du réchauffement des températures. Ces dernières années, les actions en justice contre l'inaction climatique des gouvernements ou les politiques polluantes des entreprises ont été multipliées par deux, selon l'ONU-Environnement.