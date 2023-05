VIDÉO - Climat : le retour d'El Niño, quel impact pour la France ?

Et ce phénomène ne devrait pas épargner la France. "Il va y avoir un bouleversement sur l'Europe de l'Ouest", confirme à LCI le météorologiste Patrick Marlière (vidéo en tête de cet article). "Si c'est un peu moins marqué sur la France métropolitaine, l'incidence devrait se voir sur les températures, encore un peu plus élevées que la normale en 2024. La Polynésie française pourrait, elle, être touchée par des ouragans."

Ouragans, fortes précipitations, mais aussi des zones frappées par la sécheresse... les effets sont multiples. El Niño revient tous les deux à sept ans, avec ses courants océaniques du Pacifique plus chauds qui se déplacent d'ouest en est. Selon les prévisions, il y a 80% de probabilité qu'il revienne à la fin de l'été prochain. Les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, ce qui fait craindre d'autant plus les effets d'El Niño.