Climatisation, vitesse maximale... Voici les nouvelles mesures de sobriété énergétique en vigueur cet été

L'hiver 2022-2023 avait été marqué par une sobriété énergétique, imposée par la guerre en Ukraine, la hausse des prix et le changement climatique. L'été 2023 qui s'ouvre ce mercredi n'y échappera pas non plus. Même si aucune menace de coupure d'électricité ne pointe le bout de son nez, le gouvernement a présenté cette semaine "l'acte 2" de la sobriété énergétique, avec diverses mesures censées inciter les Français à réduire leur consommation.

"La sobriété énergétique dépasse le seul besoin de préserver notre système électrique pendant l'hiver", justifie la Première ministre Élisabeth Borne. "Elle est au cœur de la stratégie française de transition énergétique afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et de permettre à la France de devenir le premier grand pays industriel au monde à sortir des énergies fossiles."