Climatisation en boutique et publicité lumineuse : le gouvernement a-t-il recyclé une ancienne réglementation ?

Pour la sobriété énergétique, le gouvernement veut montrer que les efforts doivent être partagés entre citoyens et pouvoirs publics. Dans Le Journal du Dimanche, Agnès Pannier-Runacher a annoncé deux mesures pour réduire la consommation de l’énergie dans le pays. "Je vais prendre deux décrets : le premier généralise l’interdiction des publicités lumineuses quelle que soit la taille de la ville entre 1 heure et 6 heures du matin", hormis dans les aéroports et les gares. "Le second interdit aux magasins d’avoir leurs portes ouvertes alors que la climatisation et le chauffage fonctionnent", a repris la ministre de la Transition énergétique.