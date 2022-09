Métaux : pourquoi le spectre d'une pénurie menace la transition énergétique et climatique

Des modèles dépendants en minerais comme le cobalt, le lithium, le manganèse, le nickel ou le graphite, indispensables par exemple pour la fabrication des batteries, ou encore les terres rares, qui regroupent 17 métaux différents, utilisées dans la fabrication d'aimants magnétiques qui servent ensuite à la fabrication des éoliennes et des moteurs de voitures électriques. Enfin, des ressources comme le silicium, le cuivre et l'aluminium sont utilisés pour le développement des réseaux électriques et la construction de panneaux photovoltaïques.

Des matériaux pour lesquels la demande globale devrait être multipliée par quatre d'ici à 2040, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Pour l'Europe, la demande est même encore plus importante : dans un rapport publié en avril par Eurométaux, l'association européenne des producteurs de métaux, et l'Université de Louvain (Belgique) d'ici à 2050, il faudra 35 fois plus de lithium qu'aujourd'hui pour le Vieux continent, jusqu'à 26 fois plus de terres rares, deux fois plus de nickel, une augmentation de +330% de cobalt, mais également +33% d'aluminium, +35% de cuivre, +45% de silicium, de +10% à 15% de zinc. Des calculs qui se basent sur les plans industriels prévus sur le continent, par exemple dans l'auto, les batteries et l'hydrogène.

Mais attention, ces métaux "ne sont pas un puits sans fond", alerte Bela Loto. Par exemple, pour le cuivre, en trois décennies, le monde pourrait consommer entre 60 et 90% des ressources connues d'ici à 2050. "Il existe un véritable risque de pénurie, à la fois sur le plan géologique, car ces ressources ne sont pas inépuisables, mais aussi parce que ces matériaux vont être au cœur d'une demande croissante au niveau mondial ce qui pourra provoquer des problèmes de flux d'approvisionnement", détaille la chercheuse. Un constat qui avait été dressé dès 2021 par l'AIE qui avait alors prévenu de "risques pour l'approvisionnement en minerais" dès l'horizon 2030. L'Union européenne devrait faire face à des difficultés pour cinq métaux en particulier : le lithium, le cobalt, le nickel, les terres rares et le cuivre.