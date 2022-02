Cohérence et sincérité : la posture de ceux qui veulent vraiment agir pour la planète

Et si la cohérence et la sincérité devenaient la nouvelle boussole des dirigeants ? Ne serait-ce pas une nouvelle voie à suivre pour agir enfin efficacement, afin d’en finir avec le "blablabla" de l’agir sans agir des discours creux pour sauver la planète, comme ceux auxquels nous avons encore eu droit à l’occasion du récent One Ocean Summit. Pour réussir ce challenge, il convient de considérer la cohérence comme la première condition de la sincérité. Être cohérent en politique, c’est par exemple éviter de fustiger une dispersion des candidatures en rajoutant la sienne, ou prétendre décarboner l’économie en continuant de subventionner les énergies fossiles, ce qui est aussi absurde que de vanter les vertus d’un régime en prescrivant de la tartiflette à tous les repas. La philosophe Cynthia Fleury a commis en 2010 un livre sur la fin du courage qui présente bien les raisons de la défiance des citoyens face à la politique. Elle y mentionnait que le décideur courageux est très rare, souvent solitaire, et son empreinte s’envole vite dès sa disparition. Seule est durable l’éthique collective du courage, et c’est précisément ce que les protecteurs du vivant essaient de faire émerger.

Alors collectivement : osons la cohérence en dénonçant les impostures de ceux qui instrumentalisent grossièrement la responsabilité sociétale (RSE) pour justifier leur incapacité à regarder en face la réalité implacable de la biophysique. L’hypocrisie, l’égoïsme, la cupidité, la lâcheté et l’ignorance sont les contre-valeurs les plus partagées parmi ces partisans de l’inaction ainsi que par les manipulateurs adeptes d’astroturfing. Osons la sincérité en cessant de nous mentir à nous-même à propos de la validité réelle des engagements solennels pour la planète, alors que tous les indicateurs du vivant montrent au contraire que nous fonçons de plus en plus vite vers la sixième extinction.