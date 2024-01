Colère des agriculteurs : ces mesures annoncées par Gabriel Attal qui feront réagir les défenseurs de l'environnement

Gabriel Attal a annoncé vendredi que les contrôles dans les exploitations réalisés par l'Office français de la biodiversité passeront sous la tutelle des préfets. Le délai des recours contre certains types de projets va lui être réduit. Enfin, il a déclaré "une pause" sur les zones humides et les tourbières dans les champs.

"Je ne comprends pas celles et ceux qui opposent la défense de notre agriculture et la défense de notre environnement." La petite phrase de Gabriel Attal, prononcée vendredi en Haute-Garonne après une semaine de débats et de blocages, ne manquera pas d'être analysée à l'aune des mesures annoncées. Car parmi celles-ci, certaines vont en effet heurter les défenseurs de l'environnement.

Ainsi, s'il a rendu hommage aux agents de l'Office français de la biodiversité (OFB), qui exercent "leur métier dans des conditions parfois pas faciles", il a dans le même temps annoncé que les contrôles exercés par ceux-ci dans les champs se feront désormais sous la tutelle du préfet. Dans les statuts de l'OFB, les inspecteurs de l'environnement ont des missions de police judiciaire et conduisent leurs enquêtes de constatation de l'infraction sous le contrôle du procureur de la République.

Est-ce qu'il faut vraiment venir armé quand on vient contrôler une haie ? Gabriel Attal face aux agriculteurs

Sur ce même sujet, et en disant vouloir faire retomber "la pression", il s'est interrogé : "Est-ce qu'il faut vraiment venir armé quand on vient contrôler une haie ?" Or, les agents de l'OFB, en plus d'être des experts de la biodiversité, sont des policiers, qui portent l'uniforme, sont armés et peuvent délivrer des PV.

Ensuite, sur un autre sujet, celui des zones humides et des tourbières, des lieux essentiels à restaurer, car ce sont des puits de carbone, qui captent donc du CO2, et qui sont parmi les écosystèmes les plus riches au monde, Gabriel Attal a annoncé "une pause pour discuter du zonage".

Zones humides et tourbières : la cartographie en cause

Des discussions étaient en cours entre les ministères de la Transition écologique et l'Agriculture pour finaliser la cartographie des zones humides et des tourbières devant permettre de déployer les aides de la PAC conditionnées à leur préservation. Mais les agriculteurs s'étaient inquiétés d'une cartographie trop large sur leurs terrains.

Sur ce sujet, il a aussi évoqué la fin de la "surtransposition", qui signifie le fait pour un État membre de l'Union européenne d'aller plus loin, d'être plus restrictif, qu'une directive européenne. Pourtant, la loi sur la restauration de la nature, votée à l'automne, qui traite notamment des tourbières et des zones humides, est un règlement européen : il s'applique donc directement dans les États membres, sans nécessité d'avoir un texte dans le droit national, et ne peut donc pas être "surtransposé". Seules les directives peuvent l'être.

Sur un sujet lié, les jachères et la fin de la dérogation de consacrer 4% de sa terre à ce système de renaturation, le Premier ministre a précisé qu'Emmanuel Macron plaiderait, la semaine prochaine à Bruxelles, en faveur d'une nouvelle dérogation cette année. Celle-ci avait été prise en 2022 et 2023 en raison de la crise alimentaire liée au contexte de guerre en Ukraine, permettant aux agriculteurs de ne pas consacrer une partie de leur terre à ces jachères. Mais la Commission a refusé jusqu'ici, conformément au droit européen, de la prolonger en 2024.

Enfin, Gabriel Attal a dévoilé de nouvelles dispositions sur les recours contre des projets agricoles : à la fois pour les agriculteurs qui veulent étendre leurs exploitations, mais aussi sur ceux qui veulent mener des projets de retenues collinaires. Comprendre : des bassines. Un échelon de juridiction va être supprimé, et les délais de recours vont être réduits. Le juge devra notamment se prononcer dans un délai de dix mois pour "présomption d'urgence", afin de débloquer le déploiement de ces projets qui suscitent l'opposition des défenseurs de l'environnement.