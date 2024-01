Dans un contexte tendu, le Haut conseil pour le climat appelle à "accélérer" la transition climatique dans l'agriculture

Dans un rapport, le Haut conseil pour le climat rappelle l'objectif de baisser de 22% les émissions du secteur agricole d'ici à 2030. Ce rapport appelle à un changement profond des pratiques tout en préservant la production agricole et les revenus des agriculteurs. Des recommandations qui ne vont pas passer inaperçues alors que les agriculteurs multiplient blocages et manifestations.

C'est à une "transformation en profondeur du système alimentaire" qu'appelle le Haut conseil pour le climat (HCC) dans son nouveau rapport publié ce jeudi matin. Les conclusions de l'instance créée par Emmanuel Macron pour évaluer l'impact des politiques publiques sur les émissions de gaz à effet de serre de la France ne devraient pas passer inaperçues, en pleine crise agricole.

Car le HCC appelle à aller plus vite et plus loin, pour à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble du secteur agricole, mais aussi l'empreinte carbone alimentaire des Français. "L’agriculture et l’alimentation jouent un rôle central dans l’atteinte des objectifs climatiques de la France et en particulier de la neutralité carbone en 2050", écrit le Haut Conseil présidé par la climatologue Corinne Le Quéré.

Une révolution "juste"

Mais l'organe indépendant l'assure : cette révolution doit être "juste" pour ceux qui nous nourrissent, en augmentant leurs revenus et en les protégeant des conséquences du changement climatique. Des préoccupations importantes alors qu'une partie des agriculteurs français multiplie les blocages depuis plusieurs jours pour dénoncer, entre autres, la chute de leurs revenus, le renchérissement des coûts de l'énergie, les effets de l'inflation et la lourdeur administrative.

"La production agricole est exposée à une augmentation des dommages causés par le réchauffement climatique", note ainsi le HCC, citant par exemple le chiffre de 4 milliards d'euros de pertes en 2022. Et des perspectives de réchauffement - +2 degrés à court terme, +4 degrés en France en 2100 – qui ne vont pas arranger les choses pour les sols et les pratiques.

Objectif : -22% d'émissions en 2030

"La France a les émissions agricoles les plus élevées des États membres de l’Union européenne du fait de l’importance de son secteur agricole, et représente 17 % des émissions de l’UE pour l’agriculture", note le HCC, qui rappelle que le secteur agricole est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France (après les transports), avec 18% des émissions nationales : 59% viennent de l'élevage, dont 83% des bovins (suivis des porcs puis des volailles), 27% des cultures et 13% des engins, des moteurs et des chaudières.

Si les émissions de l'agriculture ont baissé conformément aux objectifs fixés entre 1990 et 2021 (-13%), le HCC note que ce n'est pas forcément lié à des changements de pratiques plus vertueuses. Ainsi, les émissions liées à l'élevage ont diminué de 15% entre ces deux dates en raison de la baisse du cheptel en lien avec les difficultés économiques de la filière. Pour les cultures, les émissions sont liées à l'utilisation d'engrais.

"L'accélération est nécessaire", insiste encore le Haut conseil pour le climat : l'objectif 2030 est de baisser de 22% les émissions (par rapport à 2015), or, à mi-parcours, sur la période 2015-2021 la France est à -7,9%. La marche est haute, à l'image de ce qu'il se passe dans les autres secteurs, et sachant que l'objectif final est la neutralité carbone en 2050.

Des émissions importées qui augmentent

Le HCC s'est aussi intéressé à la part de l'agriculture dans l'empreinte carbone des Français. Elle représente 22% de celle-ci "et les émissions qu'elle génère ne diminuent qu'insuffisamment au regard des objectifs climatiques". L’empreinte carbone de l’alimentation des Français a baissé à peu près au même rythme que les émissions agricoles territoriales, soit respectivement 4% et 3%, entre 2010 et 2018. Cette empreinte prend en compte les émissions de la production agricole, mais aussi celles générées hors de France par la production, la transformation et le transport des aliments.

Ainsi, 46% de l'empreinte carbone alimentaire sont des émissions importées, dont 52% pour les importations des aliments et boissons directement destinés aux consommateurs, et 48% pour les importations de matière première. Ces émissions importées liées à ce que l'on consomme en provenance de l'étranger ont augmenté entre 2010 et 2018.

Pour le HCC, seule une réforme en profondeur du système alimentaire permettra d'atteindre les objectifs tout en préservant les acteurs de ce système, dont les revenus doivent être revalorisés.

Pour y parvenir, le Haut conseil appelle à une coordination des politiques concernant l'agriculture, l'alimentation, la santé publique, le climat et l'environnement. "La France pourrait porter au sein de la réforme de la politique agricole commune de l'Union européenne de 2028 la réduction des émissions du secteur agricole par au moins un facteur deux d'ici à 2050", préconise l'instance.

Parmi ses recommandations concrètes à l'adresse des pouvoirs publics, le HCC défend la mise en place d'un plan de transition agroécologique et climatique pour accompagner chaque exploitation qui le souhaite ; intégrer les questions climatiques dans les formations dispensées par l'enseignement agricole ; renforcer les critères des aides au revenu pour les orienter en priorité vers les exploitations les plus vulnérables ; encourager le développement de nouvelles filières (comme les légumineuses ou les cultures intermédiaires) pour à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire la consommation de viande.