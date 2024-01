Les agriculteurs dénoncent le poids des normes : de quelles règles parle-t-on ?

Le mouvement de colère des agriculteurs se poursuit en France, mais aussi ailleurs en Europe, en Allemagne et aux Pays-Bas. Plombés par l'inflation et le coût de l'énergie, éleveurs et cultivateurs dénoncent aussi les normes environnementales venues de Bruxelles. Pourtant, la plupart des dispositions citées ne sont pas encore entrées en vigueur.

"Asphyxie", "poids", "surchauffe". Ces derniers jours, le vocabulaire et les superlatifs n'ont pas manqué pour décrire le quotidien des agriculteurs. Si partout en Europe, éleveurs et cultivateurs souffrent de l'inflation, d'une perte de revenus et du renchérissement du coût de l'énergie, beaucoup ont aussi pointé du doigt les normes environnementales venues de Bruxelles qui viendraient renforcer leurs difficultés.

"La pénibilité physique a laissé peu à peu la place à une pénibilité morale qui est due notamment à l'édiction de règles et de normes de plus en plus lourdes à supporter (…) à un moment donné la coupe déborde", a ainsi décrit Etienne Gangneron, président de la chambre d'agriculture du Cher devant le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau.

La PAC, votée par LR et le RN

Mais de quelles règles et normes parle-t-on ? Car en réalité, le seul texte voté et entré en vigueur est celui de la nouvelle Politique agricole commune 2023-2027, adoptée fin 2021, notamment avec les voix européennes du RN et de LR (qui aujourd'hui s'insurgent aux côtés des agriculteurs). La France en est la première bénéficiaire, avec 44 milliards d'euros d'aides directes chaque année.

D'autres dispositions agricoles entrent bel et bien dans le cadre du Green Deal, le fameux "Pacte Vert" lancé en 2020 avec son lot de législations pour verdir le Vieux continent ; et de sa stratégie agricole "de la ferme à la fourchette" qui vise à transformer l'agriculture, en portant notamment à 25% la part de l'agriculture biologique à l'horizon 2030. Mais elles ne sont pas encore entrées en vigueur.

Suppression de l'obligation de renaturer 10% des terres agricoles

Concrètement, sur le volet agricole du Green Deal, une partie des mesures qui touchent indirectement l'agriculture ont été votées (mais pas encore appliquées), d'autres sont en cours d'examen, certaines ont été rejetées et une part encore sera votée après les élections européennes, en fonction des résultats.

Parmi les mesures votées se trouve la loi sur la restauration de la nature votée à l'automne, qui prévoit de restaurer 20% des surfaces dégradées d'ici à 2030. Elle concerne en partie l'agriculture, puisqu'elle vise à réparer les écosystèmes agricoles dégradés, en préservant prairies, tourbières et zones humides. Mais sous la pression du PPE (droite), le texte a été révisé, avec la suppression de l'obligation de renaturer 10% des terres agricoles.

Sur ce point, la seule disposition qui a été appliquée est le refus, par Bruxelles, de maintenir une dérogation sur la jachère obligatoire : 4% des terres au repos pour favoriser la reconstitution du sol. Celle-ci, accordée en 2022 aux États membres par la Commission européenne face à l’importance des répercussions du conflit russo-ukrainien, a été levée début 2023.

Un autre texte encadrant les émissions polluantes des gros élevages va finalement épargner les élevages bovins (mais concernera bel et bien porcs et volailles). Sur d'autres sujets, la Commission a même donné des gages aux agriculteurs, proposant d'assouplir la protection des loups et renonçant à un projet d'étiquetage nutritionnel.

Aujourd'hui, le terrain politique est particulièrement complexe dès qu'il s'agit d'agriculture. Un député européen

Et même, l'un des principaux textes concernant l'agriculture a été retoqué : le projet législatif visant à réduire de moitié d'ici à 2030 l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques (par rapport à la période 2015-2017) a été rejeté au Parlement européen fin novembre.

Sur ce sujet difficile, la France, accusée par certains de "surtransposer" des directives européennes, en allant plus vite et plus loin que ce que Bruxelles demande, est pourtant dans la moyenne européenne de la réduction des pesticides. "Aujourd'hui, en Europe, le terrain politique est particulièrement complexe dès qu'il s'agit d'agriculture, parfois trop complexe pour continuer à avancer", résume un député européen.

Lenteur administrative

Mais alors, de quoi parlent les agriculteurs ? Il s'agit surtout de bureaucratie et d'administratif. Ainsi, un agriculteur français qui souhaiterait valoriser ses déchets en les méthanisant, c'est-à-dire en les transformant en biogaz, se verrait confronté à davantage de lourdeur administrative qu'en Allemagne.

Des lenteurs que l'on retrouve dans d'autres projets en France : sur les énergies renouvelables par exemple, le temps de déploiement est deux fois plus long dans l'Hexagone qu'ailleurs en Europe.

Pour l'agriculture, le gouvernement français a promis un choc de simplification administrative rapide.

Les élections européennes en ligne de mire

Et pourquoi la colère des agriculteurs éclate-t-elle maintenant ? C'est en partie le calendrier qui explique la montée en tension, avec les élections européennes qui se profilent et des partis politiques qui s'agitent (le RN, par exemple). "Tous les agriculteurs savent aussi que les règles du jeu s'écrivent à Bruxelles", commente l'eurodéputé Pierre Larrouturou.

C'est aussi parce que les négociations de libre-échange avec la zone Mercosur, ouvertes depuis des années, semblent s'accélérer. Les agriculteurs craignent de voir débarquer sur le marché européen des produits défiant toute concurrence, sans nécessité de respecter les mêmes normes.

Pour tenter de calmer les esprits, la Commission européenne organise jeudi un "dialogue stratégique" qui réunira organisations du secteur agricole, de l'agro-alimentaire, ONG et experts.

"Le vrai sujet, c'est un revenu décent et digne pour les agriculteurs", insiste Pierre Larrouturou, dénonçant les marges de l'industrie agro-alimentaire ces dernières années, inversement proportionnelles aux revenus des agriculteurs. L'eurodéputé interroge aussi cette PAC, dont le fonctionnement actuel revient à donner plus d'argent aux plus riches, au lieu d'encourager les transformations et les changements de pratiques.