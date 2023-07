Comment expliquer le nombre de feux record en Amazonie au mois de juin ?

Tout d'abord, la période considérée serait trop courte pour tirer des conclusions. Des chiffres donnés sur trois mois sont bien plus "signifiants" que ces seules statistiques mensuelles, souligne Eric Moranval, chargé de campagne Forêts pour Greenpeace France. "Il faut regarder sur un semestre, voire sur un an, pour voir une tendance se dégager", assure même ce dernier. Sur cette période plus longue, c'est au contraire une tendance à la baisse qui l'emporte. Le résultat des premières actions concrètes mises en place par Lula ? Oui, selon le journal El Globo, qui cite les mesures prises comme le meilleur recouvrement des amendes en Amazonie, le doublement des contrôles et la destruction d'équipements utilisés pour des délits environnementaux.

Des moyens ont également été redonnés aux principales agences environnementales, l’Inpe et l’Ibama (Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles). Pour rappel, Jair Bolsonaro avait remplacé des salariés de l’Inpe et des gardes forestiers par des militaires. Ces actions, qui poursuivent l’objectif de zéro déforestation à l'horizon 2030, n’ont toutefois pas un effet immédiat. "Ça prend beaucoup plus de temps de faire une politique environnementale que de la défaire et Bolsonaro a détricoté de nombreuses politiques publiques", souligne Eric Moranval.