Comment faire installer un bac de compost collectif dans mon quartier ? Le 20H vous répond

Je voudrais installer un bac de compost collectif dans mon quartier. C'est plutôt vertueux, j'imagine que c'est simple ?

Pas vraiment... Vous allez devoir monter un collectif d’habitants, voire une association, pour prouver à votre commune que vous êtes plusieurs à vouloir ce compost et que vous allez l’entretenir au quotidien, parce que ce n’est pas une poubelle comme une autre, comme le rappelle l’Agence de la transition écologique ! "Sur chaque point de compostage collectif, il faut un référent de site, ça peut être un habitant bénévole qui va contrôler l’état du compost et rappeler les bons gestes à ses voisins", explique Stéphanie Vincent-Sweet, de Réseau Compost Citoyen, qui met à disposition ces fiches-techniques. Le rôle de ce référent est défini par l’arrêté du 9 avril 2018. Il doit aussi y avoir un "maître du compostage", soit un agent municipal, soit une société externalisée et spécialisée.

Mais l’obstacle principal pour une commune, c’est le terrain disponible. "Surtout en ville", explique Nicolas Garnier, de l’association Amorce, qui accompagne les collectivités dans la gestion de leurs déchets. "Il faut en moyenne 100 m² pour installer trois ou quatre bacs, à la fois d’apport et de maturation". Rennes, Saint Etienne, Alençon, Metz, Montreuil ou encore Toulouse… Voici quelques exemples de communes qui ont sauté le pas. Pour savoir si la vôtre est concernée, il suffit d’aller faire un tour sur le site de la municipalité.