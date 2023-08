Comment récupérer et recycler les eaux usées et faire des économies sur la facture ?

Chacun peut essayer de recycler les eaux grises à titre individuel. Non seulement pour faire des économies sur la facture, mais surtout pour faire un geste écologique et participer à la préservation de cette ressource. Il ne s'agit pas de consommer ces eaux impropres, mais de les réutiliser pour une utilisation sans risque pour la santé : l'arrosage des plantes d’intérieur et du jardin (à l'exception du potager), remplir la chasse d'eau des toilettes ou encore alimenter la machine à laver.

Il est possible, par exemple, d'installer un système de collecte qui dirige les eaux grises vers un réservoir de stockage spécifique. Vous pouvez aussi opter pour un système de phytoépuration et de décantation composé de trois bassins (prétraitement et filtration, traitement des composés chimiques et traitement biologique). Dans le premier bassin, on trouve des galets et des racines de roseaux pour filtrer les grosses particules, le deuxième bassin est peuplé de plantes comme les algues et les jacinthes d'eau qui vont éliminer les substances toxiques. Dans le dernier bassin, ce sont les bonnes bactéries des racines des plantes qui vont transformer les matières organiques en matières minérales.

Enfin, vous pouvez aussi opter pour un système de traitement biologique spécifique faisant appel à des bactéries ou encore un système de désinfection (notamment des rayons ultraviolets) qui va vous débarrasser des micro-organismes présents dans l'eau. Ainsi, vous serez sûr de pouvoir ensuite réutiliser cette eau filtrée et désinfectée.