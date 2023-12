Compost obligatoire au 1er janvier : seul un Français sur trois aura accès à une solution de tri

Le compost obligatoire des biodéchets doit entrer en vigueur au 1er janvier 2024. Mais à quelques jours de l'échéance, l'Ademe estime que seul un tiers de la population bénéficiera de points de collecte. Les ONG, elles, dénoncent un "manque de volonté politique regrettable".

Le compte n'y est pas. À partir du 1er janvier 2024, les collectivités auront l'obligation de mettre à disposition de leurs administrés un point de collecte pour trier leurs déchets organiques. Mais à deux semaines de la date butoir, l'Ademe estime que seul un Français sur trois aura effectivement accès à une solution pour jeter ses biodéchets. Un retard que déplore, mercredi 20 décembre dans un communiqué, l'ONG Zero Waste France. "Le retard dans le déploiement du tri à la source des biodéchets est inacceptable, d’autant plus que cette obligation est connue depuis 2015 !", pointe Pauline Debrabandere, coordinatrice de campagnes de l'association.

Une situation due à "un manque de volonté politique regrettable, au niveau des collectivités comme de l'État", dénonce l'ONG. Car ce retard s'explique en partie par le fait que les critères pour la mise en place des points collecte n'ont été publiés que le 6 décembre dernier au bulletin officiel, soit trois semaines seulement avant l'entrée en vigueur de la mesure.

Des "signaux contradictoires"

Si le texte fixe quelques règles, comme le fait que les points d'apport volontaire doivent se situer à moins de 150 mètres de n'importe quel ménage dans les zones urbaines ou la mise en place d'une collecte au moins hebdomadaire pour les points de tri à domicile, il n'a pas de valeur contraignante et ne prévoit aucune sanction pour les collectivités qui ne respecterait pas ces mesures. "La publication de cet avis est salutaire, mais insuffisante", analyse ainsi Bénédicte Kjær Kahlat, responsable des affaires juridiques de Zero Waste France.

Si l'ONG estime que "les collectivités ne pourront plus feindre l'ignorance", elle regrette le caractère seulement "indicatif" du texte. "Comment dès lors sanctionner une collectivité qui ne mettrait pas [ces règles] en œuvre ? Par ailleurs, il ne fixe aucun objectif de résultat", déplore encore Bénédicte Kjær Kahlat qui estime qu'en "refusant de fixer des règles contraignantes et en publiant un simple avis sur la question, l'État envoie des signaux contradictoires et tolère in fine la non-application de la loi par les collectivités". Un enjeu d'autant plus important que les ordures ménagères comptent actuellement un tiers de biodéchets, soit 83 kg par personne et par an sur les 254 kg générés par les habitants de l'Hexagone chaque année.

Mais l'objectif de 27 millions de Français - soit environ 40% de la population - desservis par une solution de tri à la source des biodéchets en 2024 semble encore loin d'être atteint. "Les Français ont aujourd’hui le réflexe de se tourner vers la poubelle jaune pour un déchet recyclable, ils devront le faire demain pour leurs biodéchets", estime ainsi Karine Filmon, cheffe du Service Valorisation des Déchets à l’Ademe. À condition qu'ils aient bien une solution pour déposer leurs pelures de légume ou restes de repas qui composent les 5,5 millions de tonnes de matière organique qui terminent, chaque année, soit incinérés, soit enfouis en décharge alors qu'ils pourraient être valorisés et retourner à la terre.