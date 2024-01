Compost obligatoire : de nouvelles poubelles installées progressivement à Nantes

Il existe désormais une troisième catégorie pour récolter les ordures alimentaires, de type épluchures, coquilles d'œuf ou marc de café. Les communes ont l'obligation de mettre ce système en place depuis le 1ᵉʳ janvier. Mais dans les faits, de nombreux habitants regrettent un manque de communication de leurs mairies.

La nouvelle poubelle de 2024 est celle des déchets alimentaires. Au nord de Nantes, elles viennent d'être installées et vous pouvez y jeter tous vos déchets alimentaires. Même les os et les arêtes sont compostables, mais il est déconseillé de jeter la viande et le poisson, car ils attirent les rongeurs.

84 kg de déchets organiques par an et par habitant

Sur le papier, l'idée est bonne, mais à quelques kilomètres de là, dans une commune voisine, une habitante interrogée dans la vidéo en tête de cet article n'a reçu aucune information. Pourtant, 30% des ordures ménagères sont désormais compostables. L'équivalent de 84 kg de déchets par an et par habitant. Certains se sont renseignés en mairie pour avoir des informations et savoir comment procéder.

70% des Français n'ont aujourd'hui aucune solution pour trier leurs biodéchets.