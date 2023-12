Compostage obligatoire à partir du 1er janvier : quels sont les "biodéchets" à trier ?

Le tri des déchets organiques devient obligatoire à partir du 1er janvier prochain. Une nouvelle mesure aux nombreuses règles, parfois incomprises. TF1info fait le point sur ce qui pourra désormais finir dans le bac à compost.

On le sait, le tri des déchets est entré dans les mœurs. Toutefois, les Français sont encore nombreux à avoir des doutes au moment de choisir la poubelle adaptée. Une pratique qui sera d'autant plus compliquée qu'à partir de ce dimanche 1er janvier, le tri des biodéchets devient obligatoire en France. Épluchures, feuilles mortes, viande ou riz, que pourra-t-on mettre dans son composteur ? TF1info fait le point.

Tout déchet "non dangereux" et biodégradable

C'est le Code de l'Environnement qui définit ce qu'est un "déchet organique" aussi appelé "biodéchet". Selon ce texte, il s'agit de "tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issue notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires". Une définition très large, qui comprend donc tout ce qui résulte des activités humaines et animales et pouvant se décomposer naturellement.

Concrètement, cela inclut tout ce qui peut rester dans vos assiettes en sortant de table et ce que vous avez laissé sur le plan de travail en cuisine. Vous devrez trier les épluchures de fruits et légumes évidemment, y compris les peaux d'agrumes et d'oignon, mais aussi les restes de vos repas, dont le riz, les pâtes ou la viande. Et même les produits périmés. Ce à quoi s'ajoutent d'autres aliments qui ne sont pas consommés par l'humain, comme le marc de café, les sachets de thé ou les coquilles d'œuf. Vous pouvez aussi laisser dans votre sac de compost la quasi-totalité des déchets de votre jardin : feuilles mortes, herbes taillées et fruits abimés, ainsi que les fleurs coupées et les plantes d'intérieur.

Sur son site, l'Agence de l'environnement (Ademe) précise que ces déchets peuvent ensuite être mis dans un sac en papier kraft, un sac compostable quand la collectivité en fournit ou un petit seau avec un couvercle.

Mode d'emploi pour le tri des biodéchets à partir du 1er janvier 2024 - Ademe

En somme, tout ce qui est biodégradable devra être trié, au-delà des seuls produits habituellement laissés dans vos boites à compost. Car ces déchets ne serviront pas uniquement au compostage pour les sols. Ils pourront aussi être utilisés pour produire du biogaz, grâce à la méthanisation. Un processus qui permettra de donner une seconde vie au quelque 5,5 millions de tonnes de biodéchets incinérés chaque année, selon l'Ademe.