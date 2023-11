Conférence sur le climat : Sultan al-Jaber, un président controversé pour une COP28 décisive

À la veille de l'ouverture de la COP28, son président, Sultan al-Jaber, est empêtré dans des accusations de conflits d'intérêts. L'homme âgé de 50 ans cumule les fonctions de patron de la compagnie pétrolière émiratie Adnoc, de ministre de l'Industrie, de président de Masdar, un géant des énergies renouvelables, et d'émissaire de l'ONU pour le climat. Les observateurs sont divisés quant à l'impact de cette quadruple casquette sur les négociations.

"Les gens qui m'accusent de conflit d'intérêt ne connaissent pas mon parcours." En prononçant cette phrase courant juillet lors d'un entretien accordé à l'AFP, Sultan al-Jaber savait déjà que le sujet reviendrait sur la table avant l'ouverture de la COP28 de Dubaï, ce jeudi 30 novembre. Des documents révélés lundi par le Centre for Climate Reporting et la BBC, transmis par un "lanceur d'alerte", l'accusent en effet de mélange des genres.

Selon ces sources, le dirigeant émirati aurait profité de son statut d'émissaire de l'ONU pour le climat pour vanter, devant les représentants d'une trentaine de pays, les mérites d'Adnoc, le géant pétrolier qu'il dirige, et de Masdar, la société d'énergies renouvelables qu'il a fondée.

"Al-Jaber pris la main dans le sac", a tout simplement commenté sur X l'ancienne responsable de l'ONU Climat, Christiana Figueres. Et de comparer sur X (Twitter) ces accusations au scandale du diesel ayant touché Volkswagen en 2015.

"Allégations fausses"

Le climatologue américain Michael Mann, lui, a appelé à la démission immédiate de Sultan al-Jaber, ou à un boycott de la COP28.

La réponse de l'intéressé n'a pas tardé. "Ces allégations sont fausses, incorrectes, inexactes", a-t-il répondu à la veille de l'ouverture de la conférence sur le climat. Pensez-vous que les Émirats arabes unis ou moi-même ayons besoin de la COP ou de la présidence de la COP pour établir des accords ou des relations commerciales ?" Et d'ajouter : "On me dit parfois que je dois parler avec les États et les compagnies pétrolières et gazières pour faire pression sur eux ; et parfois, on me dit que je ne peux pas le faire."

Une phrase qui résume toute l'ambiguïté du débat : avoir un président de COP qui est à la fois ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, patron de la compagnie pétrolière émiratie Adnoc et président du conseil d'administration du géant des renouvelables Masdar ; le tout, dans une COP organisée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, producteurs de pétrolE... Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la planète ?

Une provocation ou une opportunité ?

Les avis sont partagés. ONG et défenseurs de l'environnement jugent que de telles conditions sont une provocation, à l'heure où les dernières études montrent à quel point les États sont loin de leurs engagements à tenir pour respecter l'Accord de Paris.

Et ce d'autant plus que cette COP, qui va être pour la première fois l'occasion de faire le bilan du texte signé en 2015, est présentée comme cruciale alors que le monde court vers un réchauffement à près de 3 degrés à l'horizon 2100. Pour d'autres observateurs, c'est au contraire l'opportunité de parler enfin, et surtout concrètement, des énergies fossiles. "L’industrie pétrolière et gazière est confrontée à un moment de vérité à la COP28 de Dubaï", a ainsi récemment écrit l'Agence internationale de l'énergie dans un rapport.

La personnalité de Sultan al-Jaber et son parcours viendront-ils confirmer les craintes des ONG ou permettre le sursaut attendu ? Lui rappelle qu'il ne décidera rien, contrairement aux 200 États représentés. Mais l'histoire a montré que les présidents de COP peuvent catalyser des accords. "J'ai fait les derniers arbitrages dans la nuit parce que le texte n'était pas bouclé", a récemment rappelé à l'AFP Laurent Fabius, le patron de la COP21.

Sans décider à la place des États, le président de la COP organise et oriente les débats. "Et pour faire adopter un texte par consensus à près de 200 pays, sur des sujets aussi complexes, il faut beaucoup de subtilité", commente un observateur.

Sur les énergies renouvelables, il a vraiment des choses à raconter Sébastien Treyer, directeur de l'Iddri

Pour al-Jaber, la crédibilité dépendra fortement du sujet. "Sur les énergies renouvelables, il a vraiment des choses à raconter", reconnait ainsi Sébastien Treyer, directeur de l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). "Il ne va d'ailleurs pas hésiter à rappeler son bilan à la tête de Masdar."

Créée par lui en 2006, l'entreprise publique d'énergies renouvelables basée à Abou Dhabi a massivement investi dans le secteur dans plus d'une quarantaine de pays. C'est d'ailleurs en partie ce bilan qui rend crédible l'objectif de parvenir à un accord sur le triplement des énergies renouvelables d'ici à 2030.

Avec une interrogation toutefois : "Est-ce que les pays du Golfe accepteront de contribuer à un fonds multilatéral ou est-ce qu'ils contribuent avec leurs fonds propres ?, résume Sébastien Treyer. Le fonds Masdar a montré son efficacité par rapport à la lenteur des fonds multilatéraux, mais en sortir, c'est remettre en cause le multilatéralisme qui fonde les COP."

Sur les énergies fossiles, c'est une autre histoire. "Son appartenance au monde des hydrocarbures peut être perçu comme un avantage", veut croire un observateur. Les États du Golfe devront en effet aussi être d'accord avec le texte final. Sur ce sujet, al-Jaber assure qu'il a été nommé directeur général d'Adnoc en 2016 avec le mandat de "décarboner" l'entreprise et de "la préparer pour l'avenir".

Le géant pétrolier des Émirats arabes unis a, depuis, annoncé son ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2045, avec cinq ans d'avance, d'arriver à zéro émission de méthane d'ici à 2030 et de financer à hauteur de 15 milliards des "solutions à faible émission de CO2". En juin dernier, à Bonn, il a surpris tout le monde en qualifiant la réduction des énergies fossiles "d'inévitable".

Le débat sur les technologies de capture

Mais le géant des hydrocarbures a récemment annoncé de nouveaux investissements dans des projets gaziers : les champs offshore de Hail et Ghasha seront les premiers "au monde" à opérer avec un objectif de "zéro émission nette", a écrit la compagnie dans un communiqué. "Présenter un projet d'énergies fossiles comme étant net zéro, même en ne parlant que de ses émissions opérationnelles, est totalement trompeur", a rétorqué Mia Moisio, du groupe d'experts de Climate Action Tracker, rappelant que la majorité des émissions des hydrocarbures proviennent de leur combustion et non de leur production.

Sur ce sujet, experts et ONG craignent qu'une grande place ne soit accordée, durant la COP, à la technologie et notamment aux techniques de capture et de stockage de carbone, présentées, par leurs défenseurs, comme la solution aux émissions de CO2 générées par l'extraction des énergies fossiles.

Or, celles-ci sont encore très peu développées : aujourd'hui, seuls 30 sites sont opérationnels dans le monde. Cela représente 0,1% des émissions de CO2, l'équivalent des émissions de la Suède. Pire, sur ces 30 sites, 20 consistent à remettre le carbone dans le sol pour préserver la durée de vie des puits de pétrole. Mais les géants pétrogaziers pourraient repartir de Dubaï avec l'assurance de maintenir, voire de développer, leur activité, si elle est associée à une technologie de capture de carbone.

Une crainte renforcée par la présence de lobbyistes des énergies fossiles à Dubaï. En la matière, la COP27 en Egypte en novembre 2022, avait déjà établi un record. Selon Global Witness, qui a analysé les CV des participants accrédités, 636 lobbyistes des énergies fossiles avaient été accrédités, soit 25% de plus que l'année précédente. Ce chiffre devrait être battu à Dubaï, a confié l'ONG à l'AFP.

"Tout le monde doit faire partie du processus, répond al-Jaber, confiant. Tout le monde doit assumer ses responsabilités et rendre des comptes. Cela inclut toutes les industries, notamment les industries très émettrices comme l'aviation, les transports, l'aluminium, le ciment, l'acier ainsi que l'industrie pétrolière et gazière. Tout le monde doit être consulté, tous doivent avoir l'opportunité de contribuer, et tous doivent être tenus responsables et rendre des comptes." Il faudra attendre le 12 décembre et la fin de la COP – si le calendrier est tenu, ce qui est rare – pour savoir si cette posture a été suivie d'effet.