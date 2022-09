Consommation : comment des poissons pêchés illégalement se retrouvent dans votre assiette

C'est une industrie dévastatrice qui continue de se dérouler sans que les États du monde ne parviennent à l'endiguer. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), est l'une des plus graves menaces qui pèsent sur les mers et les océans du globe. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), cette pratique représenterait 20 à 30% des activités dans le secteur de la pêche, soit un chiffre d’affaires annuel estimé entre 10 et 23 milliards de dollars.

Bien qu'il soit difficile de déterminer l'ampleur exacte de la pêche INN, on estime que 11 à 19% des poissons pêchés dans le monde le sont de manière illégale. Des produits qui peuvent facilement se retrouver dans les assiettes des consommateurs, et notamment dans celles des consommateurs européens.

L'UE est en effet un acteur majeur du secteur de la pêche : si elle possède l'une des plus grandes flottes au monde et représente 6% de la production de produits issus de la mer, elle en est également le premier importateur mondial, avec 60% des produits consommés issus de l'importation. Ainsi, selon un rapport publié par la Cour des comptes européenne, l'UE a importé pour 23 milliards d'euros de produits de la pêche en 2020. En volume, les États membres qui dominent le marché sont l'Espagne, le Danemark, la France et les Pays-Bas.