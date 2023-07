La consommation mondiale de charbon a battu un record en 2022, et la hausse devrait se poursuivre

L'organisation internationale souligne toutefois de grandes disparités géographiques. La Chine, l'Inde et l'Asie du sud-est consommeront ensemble environ trois quarts du charbon mondial cette année, une "forte croissance" qui "dépasse les baisses" enregistrées ailleurs, selon l'Agence.

L'Europe et l'Amérique du Nord, qui monopolisaient 40% du charbon mondial il y a une trentaine d'années, ne représentent de leur côté désormais plus que 10% de la demande. Sur le continent européen, le recours au charbon dans les centrales électriques devrait encore s'affaiblir fortement cette année, au fur et à mesure que se développent les énergies renouvelables, peu émettrices de gaz à effet de serre, et au fil de la reprise du nucléaire et de l'hydroélectricité, ajoute le rapport.

Depuis le début de l'année, l'AIE estime le recul de la demande de charbon à 16% en Europe et à 24% aux États-Unis, pays où il est accentué par la baisse des prix du gaz naturel. Mais en Chine, et en Inde, les deux principaux pays consommateurs, la consommation a progressé de plus de 5% en six mois, "ce qui a plus que compensé les baisses observées ailleurs", selon l'AIE.