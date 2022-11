Thalassothérapie : les Thermes Marins de Saint-Malo s’engagent pour l’environnement

Avec l’aide de l’ADEME et de Carbone 4, cabinet de conseil sur les enjeux énergie et climat fondé en 2007 par Jean-Marc Jancovici, le groupe Raulic effectue un inventaire des équipements pour connaître précisément ses consommations. Chauffer l’eau des thermes et les chambres, arroser le terrain de golf, nettoyer le linge de l’hôtel ou préparer des repas. Autant d’activités qui consomment de l’énergie et produisent des déchets. Olivier Raulic, directeur général du groupe, reconnaît que ses activités posent des problèmes environnementaux : "L’audit a permis à tous les employés du groupe de mesurer notre impact sur le climat, nos consommations d’eau et de ressources non-renouvelables (énergie), la part des produits bio ou éco-labellisés dans les approvisionnements de l’hôtel. Nous nous sommes demandé comment mieux consommer et nous nous sommes donné trois objectifs : restreindre les impacts environnementaux de nos établissements avec des actions concrètes, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et celles de notre entourage (fournisseurs, partenaires, clients, salariés) et investir dans des modes de fonctionnement sobres."

Le groupe ne s’impose pas d’exigences chiffrées. Il ambitionne sur plusieurs années de "tendre vers la neutralité carbone et la réduction de la consommation de ressources". L’équipe dirigeante a listé près de 450 actions concrètes à mener : "Le tiers fonctionne déjà. Il s’agit de changer les mousseurs dans les salles de bain pour réduire le débit d’eau, par exemple. D’autres prennent davantage de temps (isolation ou remplacement des chaudières)", complète Olivier Raulic. Les 35 000 touristes accueillis chaque année dans les établissements du groupe commencent également à se préoccuper du développement durable sur leur lieu de vacances. "De plus en plus de monde est aussi exigeant chez nous que chez eux. Ils veulent faire le tri des poubelles pour éviter de perdre leurs habitudes. Je suis convaincu que les touristes finiront par choisir leur lieu de vacances en fonction d’arguments environnementaux", parie le directeur général du groupe.