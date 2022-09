Un magasin E.Leclerc épinglé après une publicité sur un requin en danger critique d'extinction

"Vous avez été un certain nombre à manifester légitimement votre mécontentement à cet égard", reconnaissent les auteurs du post. "Nous vous présentons nos excuses et sommes désolés d'avoir heurté votre sensibilité. Nous nous engageons à ne jamais reproduire cette erreur et à respecter à la lettre la politique marée des centres E.Leclerc." Ce n'est toutefois pas la première fois qu'une enseigne du groupe se retrouve critiquée sur ses pratiques concernant la vente d'espèces protégées. En 2020, Sea Sherperd avait ainsi publié sur les réseaux sociaux des images montrant un requin-renard mis en vente dans un magasin de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.

Le requin peau bleue (Prionace glauca) est l'un des derniers grands requins de Méditerranée. Il est qualifié "en danger critique d'extinction" dans la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), mais n'est pas protégé.