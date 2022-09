Convention climat : la France, championne de la reprise des initiatives populaires ?

Si l’on regarde à l’étranger, l’idée d’une assemblée de citoyens a germé très tôt au Royaume-Uni ou en Espagne. Chez les Britanniques, qui ont été les premiers à suivre l’exemple français, un rapport a été rendu en septembre 2020 par 108 citoyens, pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Quelques résultats sont notables, comme la reprise des conclusions par le Comité sur le changement climatique (CCC), organisme conseillant le gouvernement, "pour éclairer son rapport sur la relance du Covid-19 et son sixième budget carbone".

Reste que son succès n’a pas été flagrant, selon plusieurs observateurs. "Bien que l'Assemblée britannique sur le climat soit considérée comme un succès par les comités restreints et qu'un certain nombre d'entre eux aient lancé des enquêtes faisant référence aux recommandations, il a eu au mieux une influence sur l'établissement de l'ordre du jour", évalue l'organisme Westminster Foundation for Democracy. Un autre rapport sur l’avenir de ces propositions est tout aussi sévère. Publié par des chercheurs de Newcastle University, il explique notamment ces blocages par le calendrier des élections générales, tombé en décembre 2019, ou par "le manque de sensibilisation au processus" démocratique.