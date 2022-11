COP 27 en Égypte : la ville d'Alexandrie rayée de la carte d'ici à 2050 avec la montée du niveau de la mer

Lors de son discours d'ouverture de la COP 26 à Glasgow, Boris Johnson qui était Premier ministre, avait d'ailleurs mis en avant cette disparition programmée. "Quand la température n'augmentera que de 4 degrés, nous dirons adieu à des villes entières. Miami, Alexandrie, et Shanghai, elles couleront toutes sous l'eau", avait-il déclaré, glaçant notamment le sang des Égyptiens.

Car localement, de nombreuses tentatives sont mises en place pour tenter de résister à la montée inexorable de la mer et protéger le port d'Alexandrie, central à l'économie égyptienne, mais aussi ses ruines antiques et surtout le lieu de vie de six millions d'habitants. 5000 blocs de béton ont par exemple été installés autour de la citadelle de Qaitbay, emblématique de la ville, afin de briser les vagues et soutenir l'édifice. Dans le même but, d'autres blocs ont été ajoutés tout le long de la corniche.