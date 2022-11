Comment sont choisies les villes qui organisent la conférence pour le climat chaque année ?

La ville organisatrice d'une COP est désignée par le pays qui prend la présidence de la Conférence. Elle tourne chaque année, selon un ordre défini, entre les cinq groupes régionaux de l'Organisation des Nations unies. Le premier groupe est l'Europe de l'Ouest et la première COP a été organisée à Berlin. Suivent l'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe de l'Est, qui forme un groupe distinct à l'Europe de l'Ouest, et l'Amérique latine et les Caraïbes.

Chaque année, chaque groupe se met d'accord en interne sur le pays qui présentera sa candidature à la présidence de la COP. La candidature est ensuite soumise à l'accord du secrétariat de l’ONU sur les changements climatiques. Si ce roulement est respecté, il arrive néanmoins que le pays hôte décide d'organiser la COP dans une ville en dehors de son territoire.

Ce fut le cas pour la COP25 qui était prévu initialement au Chili en décembre 2019, mais qui a été annulée suite au déclenchement d'un large mouvement social. Les États se sont donc finalement réunis à Madrid. Quelques années plus tôt, en 2016, ce sont les îles Fidji qui présidaient la COP23. L'événement s'est néanmoins tenu à Bonn, en Allemagne, pour des raisons logistiques et financières. Il faut dire que l'organisation d'un tel rassemblement coûte cher. En 2015, lors de la COP21 à Paris, la facture s'était élevée à 187 millions d'euros.