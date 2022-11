Fonds sur les dégâts climatiques adopté lors de la COP27 : ce que propose cet accord "historique"

Le sujet des "pertes et dommages" n'est pas nouveau. Il part du constat que les phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique représentant des dommages coûteux pour les États qui les subissent, et qui sont en majorité des pays en développement. Or, l'intensification de ces catastrophes étant causée par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, principalement liée aux riches pays industrialisés, les pays en développement considèrent qu'ils devraient recevoir des compensations financières.

Avant la conférence, la France avait indiqué qu'elle avait "une position ouverte sur le sujet", tout en jugeant que la création d'un nouveau fonds n'était pas la réponse "la plus efficace". Il s'agissait d'un revirement, puisque la France, comme d'autres pays riches, avait refusé pendant des années de se saisir de cette question. C'était d'autant plus difficile pour le reste du monde que ces pays n'ont pas tenu leur engagement pris en 2009 de porter leurs autres financements climatiques à 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement.