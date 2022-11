COP27 : limiter le réchauffement à 1,5°C, un engagement phare sur le point d'être abandonné ?

Un renoncement de la part de la COP 27 de cet engagement, comme semblent le pousser certains pays émergents tels que l'Inde, la Chine ou certains pays arabes, est donc vu comme un mauvais signal dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'Alliance des petits États insulaires, dont certains pourraient disparaître à cause de la montée des eaux, a dénoncé ce possible retour en arrière.

Selon le climatologue Jean Jouzel, interrogé par Le Monde, l'objectif reste par conséquent "nécessaire" pour maintenir l’action la plus ambitieuse possible. Le risque d'un tel renoncement pourrait également entrainer à terme un abandon d'autres objectifs, mettant alors en échec la lutte contre le réchauffement. "Dans dix ans, on arrêtera aussi de discuter de 2 °C, puis de 2,5 °C", craint-il. Quelle voie la COP 27 prendra-t-elle ? Les États n'ont plus que quelques heures pour décider.