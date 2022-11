COP27 : menacé d'être englouti, le petit Etat des Tuvalu se transfère dans le métavers

Considéré comme le prochain grand saut technologique dans l'évolution d'Internet, le "métavers" désigne un univers numérique immersif, censé prolonger la réalité physique via la réalité virtuelle et faire passer le web de la 2D à la 3D. "Notre terre, notre océan, notre culture sont les biens les plus précieux de notre peuple, et pour les mettre à l'abri du danger, quoi qu'il arrive dans le monde physique, nous les déplacerons vers le cloud. Pièce par pièce, nous préserverons notre pays", souligne le ministre. La version numérique de Tuvalu comprendra des îles et des points de repère dans le but de préserver son histoire et ses traditions.