COP 27 : quels sont les enjeux de la conférence du climat qui s'ouvre en Égypte ?

Néanmoins, le principal objectif sur lequel la présidence africaine insiste reste la question du financement climatique. Afin d'aider les pays les plus pauvres à réaliser la transition de leur économie, à accéder à des technologies plus respectueuses de l'environnement ou encore de pouvoir s'adapter à l'impact d'épisodes météorologiques extrêmes, les pays développés s'étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars tous les ans, entre 2020 et 2025. L'Égypte, via la COP 27 entend bien réaffirmer cette promesse, soulignant qu'il s'agissait d'une question de confiance entre les États du Nord et du Sud, qui montrerait "que les engagements réels sont respectés".

Car selon l'ONU, il manque encore environ 17 milliards de dollars sur ce total. En ce sens, les ONG pour le climat espèrent que les voix des États en développement seront d'autant plus entendus durant cette COP qui se déroule pour la première fois depuis six ans sur le continent africain, celui-là même qui est le plus à risque face au changement climatique tout en étant responsable de seulement 3% des émissions mondiales de CO2.