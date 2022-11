COP27 : les années de 2015 à 2022 devraient être les plus chaudes jamais enregistrées

La température moyenne sur la décennie 2013-2022 est en effet estimée à 1,14°C au-dessus de celle de l'ère préindustrielle, contre 1,09°C sur la période 2011-2020. Avec une température moyenne estimée de 1,15°C supérieure à celle de l'ère préindustrielle, l'année 2022 devrait se classer "seulement" à la cinquième ou sixième place de ces années les plus chaudes. "Mais cela ne renverse pas la tendance de long terme", a souligné l'OMM dans son rapport, car "c'est seulement une question de temps avant qu'il y ait une nouvelle année plus chaude", a insisté l'agence spécialisée de l'ONU. Preuve, s'il en fallait une, de cette tendance : "Les huit années de 2015 à 2022 seront probablement les huit années les plus chaudes enregistrées", d'après une estimation de l'agence qui publiera son évaluation définitive en 2023.