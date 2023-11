COP 28 à Dubaï : et si on essayait la cohérence ?

La 28e conférence de l'ONU sur le changement climatique s'ouvre à Dubaï le 30 novembre. Peu optimiste sur ce qui en débouchera, Fabrice Bonnifet, président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, pointe les "injonctions contradictoires permanentes" qui nous empêchent de relever les défis environnementaux. Découvrez son nouvel édito.

Alors que la COP 28 va bientôt commencer à Dubaï, on peut déjà en prédire les conclusions : "accélérons la décarbonation de l’économie, mais continuons le développement des énergies fossiles". Avec plusieurs centaines de personnes liées aux hydrocarbures présentes au cœur des négociations, on peut être certain que l’optimisme traditionnel du communiqué final sera inversement proportionnel à l’inaction climatique habituelle qui sera constatée sur le terrain dans les 12 mois suivants.

Dans un monde sans boussole, le "en même temps" qui ne conduit nulle part est devenu endémique. Il y a quelques jours, l’ADEME (Agence de la transition écologique qui dépend du ministère du même nom) a publié une campagne de sensibilisation incitant les Français à plutôt "déconsommer" pour économiser des ressources, notamment lorsque qu’une solution alternative de location existe. En réaction, le ministre de l’Économie a qualifié cette campagne de maladroite et invité la population à soutenir la consommation au nom de la croissance. Toute la journée, nous sommes bombardés de messages qui nous invitent à manger des trucs gras, salés ou sucrés, tout en précisant qu’il ne faut pas le faire. D’acheter des voitures, mais de privilégier la marche ou les transports en commun. De consommer de l’énergie tout en l’économisant, parce que c’est notre avenir !, etc.

Cessons notre aveuglement et acceptons la finitude du monde non pas comme une calamité, mais comme une opportunité pour démarrer une nouvelle ère de prospérité sans carbone Fabrice Bonnifet

Et si on essayait la cohérence !? Nous le savons, nos modes de vie et notre modèle de société sont incompatibles avec la biocapacité planétaire. Au début de la civilisation thermo-industrielle, les connaissances et les compétences étaient des ressources rares, pendant que les matières premières et la résilience des écosystèmes apparaissaient à tort comme illimitées. 150 plus tard, nous observons à une inversion des raretés. ChatGpt, Wikipédia, internet, l’école obligatoire… ont rendu les connaissances accessibles à presque tous, en revanche la surexploitation des métaux et la gloutonnerie énergétique commencent à nous faire toucher du doigt les limites planétaires.

Pour nous sortir de ces injonctions contradictoires permanentes, il serait temps de faire preuve de lucidité. On ne peut pas en permanence vouloir tout et son contraire. Alors cessons notre aveuglement et acceptons la finitude du monde non pas comme une calamité, mais comme une opportunité pour démarrer une nouvelle ère de prospérité sans carbone. Acceptons l’inévitable baisse de la productivité énergétique comme une façon de revaloriser le facteur travail, ce qui nous sauvera du chômage de masse. Chérissons l’idée émergente de générer le besoin du non-besoin pour nous déconditionner de l’accessoire pour mieux nous reconnecter à l’indispensable. Bref, faisons émerger une économie de l'essentiel en stoppant la surconsommation et le gaspillage, dans laquelle la location ponctuelle remplacera l’achat réel. N’en doutons pas, la liberté de demain sera de pouvoir jouir de tout, sans être esclave de ses possessions dérisoires.