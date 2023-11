VIDÉO - "Notre mère la Terre nous dit qu'elle souffre" : au 20H de TF1, le cri d'alerte des "Gardiens de la Forêt"

Deux des cinq "Gardiens de la forêt" ont adressé un message fort au 20H de TF1, ce dimanche. Face au réchauffement climatique, à la déforestation, aux pollutions, leur environnement change et nécessairement le nôtre aussi. Twyla Edgi Masuzumi et Mundiya Kepanga sont venus du Canada et de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour lancer leur cri d'alerte à quatre jours du début de la Cop 28.

Ils sont venus en France, pour la première fois tous ensemble. Cinq "Gardiens" de la forêt sont à Paris pour nous alerter sur le fléau de la déforestation qui ravage tous les continents. Ces quatre hommes et cette femme viennent des forêts primaires du Gabon, de Mongolie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore du Brésil, réunis pour une même cause : lancer un avertissement alors que la Cop 28 débute jeudi à Dubaï, et se faire entendre des experts et décideurs qui plancheront durant la Conférence sur le climat. "J'espère qu'ils vont comprendre ce qu'il se passe à travers le monde, lance la Canadienne Twyla Edgi Masuzumi, invitée ce dimanche du 20H de TF1. Il y a beaucoup de signes de notre mère la Terre qui nous dit qu'elle souffre. Donc j'espère que toutes ces personnes lutteront contre les sociétés qui polluent notre monde."

On n'a plus confiance dans l'eau des rivières. Twyla Edgi Masuzumi

"Gardienne de la Terre" issue de la communauté Denée, qui vit sur le plateau Horn dans le Grand Nord canadien, elle a vu la nature qui l'entoure changer : "Les lacs se sont asséchés et c'est comme si les saisons étaient plus courtes. Il y a aussi de grands feux de forêt". Un constat, cinglant, qu'elle attribut "aux menaces", "aux industries qui ne nous informent pas de ce qu'il se passe lorsque, par exemple, il y a des fuites de pétrole". L'impact de ces pollutions, elle le constate au quotidien sur son environnement : "C'est la rivière qui nous donne traditionnellement l'eau que l'on boit et aujourd'hui, on n'a plus confiance dans cette eau. Nous avons peur de pêcher le poisson, de le manger". En venant avec ses quatre autres ambassadeurs, elle formule aussi un vœu : "Je voudrais que mes enfants puissent grandir dans un monde où ils ne s'inquiètent pas de manger certains animaux ou de boire de l'eau".

Main dans la main pour lutter contre le réchauffement climatique. Mundiya Kepanga

C'est ce même message que porte Mundiya Kepanga, lui aussi présent sur le plateau du 20H de TF1. Habillé en tenue traditionnelle, coiffé d'un chapeau spectaculaire et le nez percé d'un fin morceau de bois, il a traversé la planète pour livrer son message. Il est venu en avion, prend soin de préciser le chef papou de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il vient d'effectuer des milliers de km dans les airs, mais certainement pas pour faire culpabiliser "l'homme blanc" : "J'utilise les avions inventés par l'homme blanc. Plutôt que de s'opposer, il faut que l'on travaille ensemble pour protéger le monde. Nous devons collaborer, nous sommes des hommes et des femmes, il n'y a pas des hommes blancs et les papous, nous devons travailler main dans la main pour lutter contre le réchauffement climatique. Pourquoi voudriez-vous que j'en veuille à quelqu'un ? Nous sommes tous des êtres humains."

C'est cette même sagesse que les cinq ambassadeurs des forêts primaires, véritables poumons de la planète, partageront à l'Unesco lundi face à des milliers de lycéens, en essayant de trouver un écho jusqu'à Dubaï, où la 28e conférence de l'ONU doit durer au moins jusqu'au 12 décembre. Cette édition s'annonce d'ailleurs record en matière de participation, avec plus de 70.000 participants attendus, dont le pape François. Un millier de dirigeants d'entreprises et d'organisations philanthropiques sont inscrits à une réunion qui se tiendra sur deux jours en parallèle du sommet des chefs d’État et de gouvernements, les 1er et 2 décembre.