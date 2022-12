Biodiversité : qu'est-ce que la "6e extinction de masse" qui est en cours ?

Par ailleurs, les chercheurs observent une accélération des disparitions d'espèces. Dans une étude publiée dans la revue Science Advances en juin 2015, Gerardo Ceballos (Université nationale autonome du Mexique) et Paul Ehrlich (Stanford) ont montré que les disparitions d’espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900, un rythme sans équivalent depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années.

Or si cet anéantissement biologique se poursuit, cela aurait des conséquences catastrophiques pour les écosystèmes, avec des impacts écologiques, économiques et sociaux majeurs. Face à ce constat, les délégués de plus de 190 pays qui se réunissent lors de la COP15 doivent parvenir à adopter un nouveau cadre mondial décennal pour parvenir à sauvegarder la nature et ses ressources, toujours aussi indispensables à l'humanité.