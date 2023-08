COP26 : les émissions de CO2 retrouvent leur niveau d'avant Covid

Par conséquence les "budgets" carbone mondiaux, soit la quantité de CO2 pouvant être émise pour un résultat donné, s'amenuisent. Le niveau atteint actuellement est évalué entre +1,1°C et +1,2°C, alors que les objectifs de l'accord de Paris prévoient un réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle nettement sous +2°C, et si possible à +1,5°C. À ce rythme, pour avoir 50% de chances de tenir +1,5°C, il reste 8 ans d'émissions, 20 ans pour limiter le réchauffement à +1,7°C et 32 ans à +2°C. Si on espère augmenter les chances à 66%, la durée baisse encore : 8 ans pour 1,5°C, 16 années à +1,7°C et 27 ans à +2°C.