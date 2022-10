Greta Thunberg s'en prend aux COPs, des machines à "greenwashing"

"Telles qu'elles sont, les COP ne fonctionnent pas vraiment, à moins qu'on les utilise comme une opportunité pour mobiliser", a-t-elle insisté, lançant au passage un appel à chacune et chacun à devenir activiste. "Le temps des petits pas est révolu et nous avons besoin de changements drastiques". Selon la leader du mouvement "Fridays for Future", "nous avons besoin de milliards d'activistes" pour obtenir ce changement de dirigeants de gouvernements ou d'entreprises qui ont intérêt au statu quo.