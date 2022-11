Neutralité carbone : à la COP27, le patron de l'ONU épingle les promesses "factices" des entreprises

Villes, régions, organismes financiers et entreprises "ne peuvent pas revendiquer la neutralité carbone tout en continuant à construire ou investir dans de nouvelles sources d'énergies fossiles", insiste le rapport, qui souligne que les deux sont "incompatibles". Aujourd'hui, environ 90% du PIB mondial est couvert par des promesses de neutralité carbone, selon la plateforme Net Action Tracker élaborée par plusieurs centres de recherche. Mais beaucoup de ces promesses "ne sont pas à la hauteur" et d'autres "ne fournissent même pas de données", souligne Catherine McKenna, présidente du groupe d'experts.

Alors, le message envoyé aux PDG ou aux maires "est clair", souligne Antonio Guterres : "Respectez ces normes et révisez vos lignes directrices dès maintenant, au plus tard d'ici à la COP28" dans un an. Il a également appelé les gouvernements à "construire un cadre réglementaire" à partir de ces recommandations.

Lundi, le secrétaire général de l'ONU avait déjà exhorté les dirigeants des plus de 200 pays rassemblés à renforcer la lutte pour le climat avant qu'il ne soit trop tard. "L'humanité a un choix : coopérer ou périr. C'est soit un Pacte de solidarité climatique, soit un Pacte de suicide collectif", avait-il tonné.