Forêts, agriculture, finance verte : ces dossiers que la France devrait porter à la COP27

Ces contradictions entre discours et actes "minent la confiance entre les États développés et les États en voie de développement", juge Clément Sénéchal auprès de TF1info, "pour les pays en développement, croire à la sincérité de la parole des pays développés dans ces négociations passe par une crédibilité qui dépend des résultats et des efforts qui sont effectivement fournis par une nation comme la France".

L'action menée dans les prochains jours lors de la COP27, mais aussi les annonces qui concerneront directement l'action climatique française, seront donc scrutés de près. Dans le cadre de ce sommet, l'Élysée devrait recevoir mardi les cinquante entreprises françaises les plus polluantes afin de les inciter à réduire leur empreinte carbone.