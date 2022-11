COP27 : Emmanuel Macron appelle à continuer la lutte pour le climat, malgré la guerre en Ukraine

"Nous ne sacrifierons pas nos engagements climatiques sous la menace énergétique de la Russie", a déclaré en ouverture de son discours Emmanuel Macron, ajoutant que la lutte contre le climat ne pouvait pas être une "variable d'ajustement". Rappelant "l'urgence" que représente le réchauffement climatique, le président français a même appelé les États à accélérer leur action. "L'ensemble des engagements tenus par les pays doivent se poursuivre", a insisté le dirigeant.

Lors de sa prise de parole, Emmanuel Macron a également défini les priorités sur lesquelles la France s'engageait, citant la poursuite d'une sobriété énergétique et la fin de l'utilisation des énergies fossiles comme le charbon. Le président français s'est dit pleinement engagé dans la "bataille pour la biodiversité". Il a notamment plaidé pour "l'interdiction" de l'exploitation des grands fonds marins. Il s'est aussi dit en faveur de "la justice climatique" et a salué, à ce propos, la mise à l'agenda de la question des "pertes et préjudices".

Le chef de l'État s'est par ailleurs dit pour une révision des systèmes de financement internationaux. Si un pays en voie de développement est confronté à un "choc climatique" sur son sol, il faudrait par exemple que les règles de remboursement de la dette puisse être suspendues.