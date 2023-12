COP29 et COP30 : après Dubaï, où vont se tenir les prochaines conférences de l'ONU sur le climat ?

Alors que la COP28 aux Émirats arabes unis vient de se terminer, on connaît déjà les deux prochains pays qui vont accueillir la conférence. Il s'agit de l'Azerbaïdjan et du Brésil. Deux des plus importants producteurs de pétrole au monde.

À peine la COP28 terminée que les yeux se tournent déjà vers les prochains sommets sur le climat. Des rendez-vous qui devront permettre d'évaluer l'efficacité de l'accord publié lors du rendez-vous de Dubaï, qui mentionne pour la première fois de façon claire les énergies fossiles, en encourageant à une "transition" en dehors du pétrole, du gaz et du charbon. Un texte qualifié d'historique par la présidence émiratie de la COP mais qui fait grincer des dents plusieurs observateurs. Reste que désormais, les 195 participants se sont donné rendez-vous dans un an, pour la COP29 dont on connaît déjà l'hôte.

Deux pays parmi les plus importants producteurs de pétrole

Ce sera l'Azerbaïdjan qui recevra les participants de la 29e conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Une décision adoptée lundi 11 décembre lors de la COP28. Le pays du Caucase, dont l'économie dépend fortement des exportations de pétrole et de gaz, comme les Émirats arabes unis, accueillera la COP29 du 11 au 22 novembre prochains. Pour pouvoir accueillir le sommet, Bakou a franchi un obstacle de taille, la semaine dernière, lorsque l'Arménie, son rival historique, a annoncé qu'elle retirait sa propre candidature et qu'elle soutiendrait celle de son voisin, alors que les deux pays cherchent à améliorer leurs relations après une guerre-éclair dans le Haut-Karabakh, une enclave arménienne en Azerbaïdjan.

Par ailleurs, les membres de la COP28 ont aussi choisi l'hôte du sommet programmé en 2025 : c'est le Brésil qui accueillera la COP30 du 10 au 21 novembre. Le président Lula a proposé d'héberger la conférence en Amazonie, région du monde particulièrement touchée par le changement climatique et la déforestation, que le chef de l'État brésilien s'est engagé à réduire à néant d'ici 2030 face au risque de voir le poumon de la planète atteindre un dangereux "point de bascule" en se transformant en savane.

Un rendez-vous d'autant plus attendu par Brasilia, que le président Luiz Inacio Lula da Silva veut positionner son pays comme un champion en matière de protection des forêts... tout en faisant avancer son projet d'adhésion à l'Opep+, le Brésil étant l'un des dix premiers producteurs mondiaux de pétrole.