Le matin, 8 conducteurs sur 10 sont seuls dans leur voiture pour aller au travail

"L'autosolisme" connaît un pic à 8H, heure de pointe des déplacements domicile-travail, avec 89% de personnes seules. Il diminue ensuite pour passer sous les 75% vers 10H. Les taux varient selon les villes : les taux moyens les plus élevés d’autosolistes sont constatés sur l’A11 au nord de Nantes (93,1%), l’A10 à Tours (87,1%) et l’A64 à Toulouse (86,5%), selon les données récoltées au cours des quatre à six semaines qu'a duré l'étude. "Dit autrement, c’est au moment où il est le plus pénalisant, à savoir aux heures de pointe, que l’autosolisme est aussi le plus pratiqué", constate Vinci Autoroutes dans son communiqué.